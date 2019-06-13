SSK SGK Bağkur erken emeklilik şartları nedir? Yıpranma hakkı, askerlik borçlanması, toplu emeklilik ödemesi nasıl yapılır?
Milyonlarca SSK SGK ve Bağkur emeklisi erken bir şekilde emekli olmak için günlerini sayıyor. Milyonlarca emekli erken olabilmek için internette araştırma yapıp çeşitli formüller arıyor. Bu bağlamda Erken emeklilik için bazı yollar mümkün. Bunların içinde toplu ödeme seçeneği en çok bilineni olarak göze çarpıyor. Fakat askerlik borçlanması, yıpranma payı, doğum borçlanması gibi konular ülkemizde yeterince bilinmiyor. Bu hakları kullananlar 2-3 yıl erken emekli olabiliyor. Ayrıca 2018'deki düzenleme ile yıpranma payı ile ilgili kapsam oldukça geniş bir hal aldı. Meslekler genişlerken, erken emeklilik kapısı binlerce kişi için ardına kadar açıldı. Peki, SSK Bağkur erken emeklilik şartları neler? Yıpranma hakkı, askerlik borçlanması, toplu emeklilik ödemesi nasıl yapılır? İşte erken emeklilik ile ilgili son dakika gelişmeleri... takvim.com.tr'de
Ülkemizde birçok sistem üzerinden emeklilik söz konusu. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ile milyonlarca kişi emekli olmuş duurmda. Halihazırda 12.5 milyon kişi her ay emekli maaşı alıyor. 250 bin civarında kişi emekliliği gelmesine rağmen dosyalarını 3600 ek göstergeden yararlanmak için vermiyor. SGK'nın talep ettiği pirim gününü dolduran işçilerin büyük kısmı yaş engeline takılırken, bir kısım işçi de yaşı gelmesine rağmen pirim eksiği nedneiyle emekli olamıyor. Erken emeklilik hayali kuranlar süreyi nasıl öne çekebileceklerine dair formüller arıyor. Devlet bu konuda bazı kolaylıklar sağlıyor. Ancak SGK'nın taleplerini eksik bilen kişiler bu fırsatlardan yararlanamıyor. Peki, SSK Bağkur erken emeklilik şartları neler? Yıpranma hakkı, askerlik borçlanması, doğum borçlanması nedir, nasıl yapılır? Toplu emeklilik ödemesi nasıl yapılır? Kaç gün ile emekli olunuyor? İşte detaylar... ahaber.com.tr
9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkanı var. Burada 10 yıllık prim (3600 gün) ile birlikte sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki bu zaman da çoktan doldu. Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma imkanı bulamayan, özellikle kadın sigortalılar için sistem emeklilik imkanı sunuyor..
EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Ülkemizin üretim ekonomisine uzun yıllar katkı sağlayan işçiler emekli olmanın hayaliyle yaşıyor. Emeklilik yıllarında devlet tarafından işçiye pirim ve ödemelerine göre emekli maaşı veriliyor. Peki emekli olmak için istenen şartlar neler? İşte emeklilik şartları... ahaber.com.tr