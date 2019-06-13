SSK SGK Bağkur erken emeklilik şartları nedir? Yıpranma hakkı, askerlik borçlanması, toplu emeklilik ödemesi nasıl yapılır?

Milyonlarca SSK SGK ve Bağkur emeklisi erken bir şekilde emekli olmak için günlerini sayıyor. Milyonlarca emekli erken olabilmek için internette araştırma yapıp çeşitli formüller arıyor. Bu bağlamda Erken emeklilik için bazı yollar mümkün. Bunların içinde toplu ödeme seçeneği en çok bilineni olarak göze çarpıyor. Fakat askerlik borçlanması, yıpranma payı, doğum borçlanması gibi konular ülkemizde yeterince bilinmiyor. Bu hakları kullananlar 2-3 yıl erken emekli olabiliyor. Ayrıca 2018'deki düzenleme ile yıpranma payı ile ilgili kapsam oldukça geniş bir hal aldı. Meslekler genişlerken, erken emeklilik kapısı binlerce kişi için ardına kadar açıldı. Peki, SSK Bağkur erken emeklilik şartları neler? Yıpranma hakkı, askerlik borçlanması, toplu emeklilik ödemesi nasıl yapılır? İşte erken emeklilik ile ilgili son dakika gelişmeleri... takvim.com.tr'de

13.06.2019 14:00 - Son Güncelleme: 13.06.2019 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





