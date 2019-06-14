Dolar kuru bugün ne kadar? Yatırımcıların dikkati ticaret ve küresel büyümeye yönelik artan endişeler ışığında olası faiz indirimi için Fed'in gelecek haftaki toplantısına çevirilirken, dolar temkinli seyrediyor ve haftayı artıda bitirmeye hazırlanıyor. Dolar endeksi büyük ölçüde değişim göstermeyerek 97.029'da bulunuyor ve bu hafta yüzde 0.5 kazanım kaydetmeye hazırlanıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 14 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8752

Satış: 5,8786

EURO

Alış: 6,6280

Satış: 6,6328

Küresel piyasalar, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerindeki patlamaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak nisan ayı cari işlemler açığı takip edilecek.