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  • 03.06.2019 13:35
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 13:35

SSK Bağkur emekli maaşları ne an yatar? 5,7,9,1,3,8 olanlar yattı mı?

2019 Mayıs ayı Bağ-Kur emekli maaşları hangi gün yatar? 5,7,9,1,3,8 olanlar. Milyonlarca emekli maaş yatma günlerini hangi gün maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların ne an ödeme alacağını haberimizde belirttik. emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran'da yatacak. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan , 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını söyledi. emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar ne zaman yatacak?

SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatar? 2019 Haziran emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar. Emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekliler belirli tarihlerde maaşlarını alıyorlar. Bu tarihler tahsis numarasına göre belirleniyor. Maaş ödeme tarihleri ile resmi tatilin denk gelmesi akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde resmi açıklama yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiye ödemelerine ve maaş ödeme tarihlerine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran'da ödenecek. Detaylar haberimizde sizlerle. Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.​

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