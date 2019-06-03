SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatar? 2019 Haziran emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar. Emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekliler belirli tarihlerde maaşlarını alıyorlar. Bu tarihler tahsis numarasına göre belirleniyor. Maaş ödeme tarihleri ile resmi tatilin denk gelmesi akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde resmi açıklama yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiye ödemelerine ve maaş ödeme tarihlerine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran'da ödenecek. Detaylar haberimizde sizlerle. Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.​