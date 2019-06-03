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  • 03.06.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 12:25

Milyonlar gözünü İntibak yasasına ve intibak mına çevirmiş durumda

Emekli meclise gelmesi gündemde olan intibak yasasını bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olanların gözü mecliste. Eğer intibak yasası gelirse her emeklinin maaşı farklı olacak.

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