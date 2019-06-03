Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor. 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor.
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