Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor. 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor.