SSK yeni adıyla SGK farklı isimler adı altında çeşitli ödemeler yapıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından yapılan bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Makalemizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Söz konusu hakların bazıları cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası, 2022 aylığıdır. SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası, süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar

Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor.