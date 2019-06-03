Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Milyonlarca emekli maaş yatma günlerini hangi gün maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların ne zaman ödeme alacağını haberimizde belirttik. Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran'da yatacak. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını söyledi. 2019 Haziran emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar ne zaman yatacak?