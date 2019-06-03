Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.06.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 10:21

Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli maaşları ne an ödenecek? Emekliler belirli tarihlerde maaşlarını alıyorlar. Bu tarihler na göre belirleniyor. Maaş ödeme tarihleri ile resmi tatilin denk gelmesi akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu.

Milyonlarca emekli maaş yatma günlerini hangi gün maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların ne zaman ödeme alacağını haberimizde belirttik. Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran'da yatacak. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını söyledi. 2019 Haziran emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar ne zaman yatacak?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri