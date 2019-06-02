3 Haziran altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Peki çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 2 Haziran altın fiyatları… Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,44 azalışla 244,40 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,40 değer kaybıyla bin 630 lira oldu.