ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilere desteğini tam gaz sürdürüyor. 1 Ocak itibariyle girişimcilik programını yenileyendevreye aldığıkapsamında geleneksel alanlarda faaliyet gösterecek girişimcilere 60 bin, imalatçı ve yenilikçi iş yapacak girişimcilerevaran destek sağlıyor. KOSGEB, girişimci eğitim programında da önemli bir kolaylığa imza atmaya hazırlanıyor.