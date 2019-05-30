Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilere desteğini tam gaz sürdürüyor. 1 Ocak itibariyle girişimcilik programını yenileyen KOSGEB, devreye aldığı Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel alanlarda faaliyet gösterecek girişimcilere 60 bin, imalatçı ve yenilikçi iş yapacak girişimcilere 370 bin liraya varan destek sağlıyor. KOSGEB, girişimci eğitim programında da önemli bir kolaylığa imza atmaya hazırlanıyor.
- Ekonomi
- 30.05.2019
- Gazete
KOSGEB'ten girişimcilere yeni kolaylık! Online eğitimlere başlanıyor...
İş kurmak isteyenlere 370 bin liraya varan destek sağlayan KOSGEB, girişimcilere eğitim kolaylığı için de düğmeye bastı. Online eğitimlere başlanıyor...
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilere desteğini tam gaz sürdürüyor. 1 Ocak itibariyle girişimcilik programını yenileyen KOSGEB, devreye aldığı Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel alanlarda faaliyet gösterecek girişimcilere 60 bin, imalatçı ve yenilikçi iş yapacak girişimcilere 370 bin liraya varan destek sağlıyor. KOSGEB, girişimci eğitim programında da önemli bir kolaylığa imza atmaya hazırlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.