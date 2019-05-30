SGK SSK Bağkur primi az plan çalışan nasıl emekli olur? Erken emekli olma şartları nedir? 2019 nasıl erken emekli olurum? Herkes emekli olmak istiyor. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısının yeterli olması gerekiyor. Ancak çalışma hayatında yeterli sayıda primi olmayan vatandaşlar için bazı imkanlar var. Çalışma yaşını geçirmiş durumdaki sigortalılar için 3600 günle ve 4500 günle emeklilik olmak üzere iki ayrı formül bulunuyor. Peki "Nasıl erken emekli olunur? Erken emekli olmanın koşulları nelerdir?" sorusu emekli olmaya yaklaşan kadın, erkek fark etmeksizin tüm çalışanlar tarafından araştırılır. Emeklilik için prim günü doldurmaya çalışanlar daha erken emekli olmanın hangi şartlarda geçerli olacağını merak ediyor.