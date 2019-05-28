Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.05.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 12:06

, ile ile 15 yıl süreli ikram anlaşması imzaladı! 'a duyuruldu

ikram hizmeti için ile yeniden anlaştı. Anlaşma samında DO&CO'nun 'da bulunan otel projesi de Türk Hava Yolları'na satılacak.

THY'den dev anlaşma!

'na uzun süredir ikram hizmeti veren DO&CO yeni anlaşmaya imza attı. Yıllardır Türk Hava Yolları ile devam eden ikram hizmetleri anlaşması yeniden 15 yıllığına imzalandı.

DO&CO böylece Türk Hava Yolları ile 'de bulunan havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını sayan ikram hizmetlerini gerçekleştirecek.

THY OTEL SAHİBİ OLACAK
Bununla birlikte anlaşmaya göre, DO&CO'nun Ortaköy'de bulunan iki yalının otel projesi de Türk Hava Yolları'na satılacak.

YÜZDE 50'Sİ HALKA AÇIK
DO&CO'nun yüzde 50.03 oranında payı halka açık bulunuyor. Şirketin sermayesi 9.744.000 lirayken özsermayesi 528.903.927 lira seviyesinde. Piyasa değeri ise 4.9 milyar liraya ulaştı.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

DO & CO Aktiengesellschaft; DO & CO ve Türk Hava Yollari A.O. () ortak şirketi olan THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.'nin, Türk Hava Yolları ile Türkiye'deki Havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasını, 15 yıl süreli olarak imzaladığını duyurur. Söz konusu anlaşma, ayrıca İstanbul'daki otel projesinin THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş'den Türk Hava Yolları'na satışını da içermektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTHY, DO&CO ile ile 15 yıl süreli ikram anlaşması imzaladı! KAP'a duyuruldu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri