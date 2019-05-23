Ramazan bayramı öncesi milyonlarca emekliye 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Peki bayram ikramiyesi ödemesi 2022 maaşı yani engelli maaşı alan vatandaşlara da ödenecek mi, bu konuda resmi bir açıklama geldi mi? Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Peki engelli maaşı ödemesi Ramazan bayramı öncesi ödenir mi? Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ocak'ta memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler yükseldi. Yaşlıların, engellilerin, yakınlarına bakanların geliri arttı. Peki 65 yaş aylığı 2022 ve engelli maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?