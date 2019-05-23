ROKETSAN'ın son harikası 'Alka 'drone'lara geçit vermiyor! Hedefleri 12'den vurdu
ROKETSAN'ın Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, döner ve sabit kanatlı dronelarla gerçekleştirilen testlerde hedefleri başarıyla imha etti. Yönlendirilmiş enerjiyi hedef üzerinde yüksek hassasiyetle yoğunlaştıran Alka, hedefi istenen noktasından vurabiliyor.
23.05.2019 13:12
- Son Güncelleme: 23.05.2019 13:12
Askeri ve sivil alanda yararlanılan dronelar, terör eylemlerinde de giderek artan sıklıkta kullanılıyor. Otonom uçuş yeteneği kazandırılmış, karıştırmaya karşı daha dayanıklı hale getirilmiş ve sürü algoritmaları ile desteklenmiş düşük maliyetli dronelara ilave olarak, el yapımı patlayıcı düzenekleri de önemli bir tehdit oluşturuyor.
DİĞER GALERİLER