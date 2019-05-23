ROKETSAN'ın son harikası 'Alka 'drone'lara geçit vermiyor! Hedefleri 12'den vurdu

Askeri ve sivil alanda yararlanılan dronelar, terör eylemlerinde de giderek artan sıklıkta kullanılıyor. Otonom uçuş yeteneği kazandırılmış, karıştırmaya karşı daha dayanıklı hale getirilmiş ve sürü algoritmaları ile desteklenmiş düşük maliyetli dronelara ilave olarak, el yapımı patlayıcı düzenekleri de önemli bir tehdit oluşturuyor.