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ROKETSAN'ın son harikası 'Alka 'drone'lara geçit vermiyor! Hedefleri 12'den vurdu

ROKETSAN'ın Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, döner ve sabit kanatlı dronelarla gerçekleştirilen testlerde hedefleri başarıyla imha etti. Yönlendirilmiş enerjiyi hedef üzerinde yüksek hassasiyetle yoğunlaştıran Alka, hedefi istenen noktasından vurabiliyor.

23.05.2019 13:12 - Son Güncelleme: 23.05.2019 13:12
Alka 'drone'lara geçit vermiyor

Konvansiyonel roket, füze ve mühimmat alanında teknolojinin sınırlarını zorlayan ROKETSAN, yenilikçi silah sistemlerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Alka 'drone'lara geçit vermiyor

İlk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenen Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) ile test ve geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Alka 'drone'lara geçit vermiyor

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ROKETSAN ziyaretinde de Alka ile başarılı testler gerçekleştirildi.

Alka 'drone'lara geçit vermiyor

Testlerde, ROKETSAN tesislerini koruyan Alka, döner ve sabit kanatlı dronelarla yapılan sınır ihlallerinde hedefleri başarıyla izleyip imha etti.

Alka 'drone'lara geçit vermiyor

Askeri ve sivil alanda yararlanılan dronelar, terör eylemlerinde de giderek artan sıklıkta kullanılıyor. Otonom uçuş yeteneği kazandırılmış, karıştırmaya karşı daha dayanıklı hale getirilmiş ve sürü algoritmaları ile desteklenmiş düşük maliyetli dronelara ilave olarak, el yapımı patlayıcı düzenekleri de önemli bir tehdit oluşturuyor.

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