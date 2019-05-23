Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.05.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 09:58

2019 Ziraat sı, , Vakıfbank kredi paketleri güncel oranları 24 Mayıs ?

24 Mayıs en uygun krediyi hangi veriyor? Bankaların konut kredisi oranları son zamanlarda çok büyük değişimler gösteriyor. Peki bu hafta konut kredisi faiz oranları nasıl başladı? İşte Mayıs'ın üçüncü haftası konut kredisi faiz oranları… Konut ihtiyacı olan vatandaşlar en uygun konut kredisi faizlerini araştırıyor. En uygun konut kredisi faiz oranları 2019! İşte detaylar… Son aylarda hızlı bir şekilde artış göstermeye başlayan konut kredisi faizlerinden dolayı konut sahibi olamayanlar için bir seçenek daha var. Banka gayrimenkulü olan konutların satışa çıkarılmasıyla vatandaşlar 0.98% faiz oranı ile konut sahibi olabiliyor.

24 Mayıs ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar en uygun krediyi hangi banka veriyor gibi soruları internetten araştırıyor.
Bu hafta bankaların konut kredisi faiz oranları ortalaması %2.11 seviyesinde. Yapılan yükselişler sonrasında en düşük konut kredisi faiz oranının %1.55 oranında olduğu ve en yüksek konut kredisi faiz oranının ise %2.77 oranında olduğu görülüyor. Bu konuda şu an için en uygun banka Ziraat Bankası'dır. Konut kredisi faiz oranlarındaki artış ile birlikte düşen konut satışlarını arttırmak amacıyla, konut satışı yapan firmalar ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar sonucunda, vatandaşlar 0.98% faiz oranı ile konut sahibi olabiliyor. Peki en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte 2019 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi paketleri güncel faiz oranları

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi paketleri güncel faiz oranları 24 Mayıs en uygun krediyi hangi banka veriyor?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri