24 Mayıs ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar en uygun krediyi hangi banka veriyor gibi soruları internetten araştırıyor.

Bu hafta bankaların konut kredisi faiz oranları ortalaması %2.11 seviyesinde. Yapılan yükselişler sonrasında en düşük konut kredisi faiz oranının %1.55 oranında olduğu ve en yüksek konut kredisi faiz oranının ise %2.77 oranında olduğu görülüyor. Bu konuda şu an için en uygun banka Ziraat Bankası'dır. Konut kredisi faiz oranlarındaki artış ile birlikte düşen konut satışlarını arttırmak amacıyla, konut satışı yapan firmalar ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar sonucunda, vatandaşlar 0.98% faiz oranı ile konut sahibi olabiliyor. Peki en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte 2019 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi paketleri güncel faiz oranları