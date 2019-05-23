İVME Finansman Paketi nedir? Berat Albayrak son dakika İVME Finansman Kredi Paketi içinde neler var? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığı düşürecek ve katma değerli teknolojik üretim yapanların teşvik edilmesini sağlayacak olan kredi paketini duyurdu. Bakan Albayrak, geçtiğimiz hafta katıldığı bir TV programında 3 kamu bankasıyla imalat ve ihracat sektörünü destekleyecek bir paket hazırladıklarını açıklamıştı. Bakan Albayrak "Uzun vadeli, Türk Lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye'nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi mayıs-haziran gibi açıklayacağız" demişti.

30 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN

Paketin ürün odaklı finansman yaklaşımını benimsediğini vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"Üç ana faaliyet alanına üç kamu bankamızın katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacağız. Üç ana faaliyet alanını, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirledik. Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz-azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak."

Albayrak, tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesinin seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay olarak belirlendiğini söyleyerek, "Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 ay vade sağlanacak." açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

Yeni ekonomi yaklaşımımız, gerek 3 yıllık yol haritasını, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde stratejilerimizi sizlerle paylaştık.

İfade ettiğimiz dönüşüm stratejimizin en önemli ayaklarından birini hayata geçirmek için buradayız.

İVME Finansman Paketi dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek.

Stratejik önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak.

Bu sektörleri güçlendirmek ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak olacaktır.

Kkredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/ödviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak.

Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır.

İvme paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız.

Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak.

Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak.

Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek.

Makina imalatında ise 150 milyon liraya kadar kredi sağlanacak.

Tarım sektörü de desteklenecek.

Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız.

Tarımda verilecek krediler yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında belirlenecek.

Tüm bu açıkladığımız paket ülkemize, sektörlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Toplamda 30 milyar liralık güçlü finansman sağlamış olacağız.

Türk sanayinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için devlet olarak hükümet olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız.

Bankacılık sektörü açısından da çok faydalı bir finansman ürünü ortaya çıkardık.

2018 yılı Mayıs ayında yaklaşık 58 milyar dolara ulaşan cari açık Mart ayı itibariyle 13 milyar doların altına geriledi.

Haziran ayından itibaren Türkiye cari fazla vereceğini öngörüyoruz.

Cari dengedeki başarılı performansın sürmesiyle birlikte haziran'dan itibaren cari fazla verileceğini öngörüyoruz.

En yüksek cari fazla verdiğimiz yıl olacak 2019 yılı.

Birilerinin ekonomiyi ne kadar bildiğini ne kadar vakıf olduğunu geçmişte batırdığı kurumlardan ülkeyi getirdiği ve davet ettiği IMF komiserlerinden nasıl yol yürüdüklerini gördük.

Bu ivme devam ederse 70'li yıllardan bugüne kadar tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz yıl olacak.

3 KAMU BANKASIYLA HAZIRLANDI

Bakan Albayrak, geçtiğimiz hafta katıldığı bir TV programında 3 kamu bankasıyla imalat ve ihracat sektörünü destekleyecek bir paket hazırladıklarını açıklamıştı. Bakan Albayrak "Uzun vadeli, Türk Lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye'nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi mayıs-haziran gibi açıklayacağız" demişti.