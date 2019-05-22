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  • 22.05.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 16:20

Memur ve emekli 3600 mı ne kadar? , , maaşı ek ödeme ve

Memur sendikaları 3600 düzenlemesinin tüm kamuda çalışan personeli kapsamasını istiyor. Yapılacak olan düzenleme ile birlikte , , ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38 TL olarak yansıyacak. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık emekli ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ortalama olarak ise emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacak. Peki Memur ve emekli 3600 ek gösterge mı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek gösterge zammını merak ediyor ve sürekli olarak internette arama yapıyor. Bu amaçla sizlere bilgi vermeyi amaçlıyoruz. TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi. Komisyona başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti. Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak. Peki Memur ve emekli 3600 ek gösterge zammı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire maaşı ek ödeme ve ikramiye zammı var mı? İşte tüm detaylar haberimizde

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