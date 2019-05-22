Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek gösterge zammını merak ediyor ve sürekli olarak internette arama yapıyor. Bu amaçla sizlere bilgi vermeyi amaçlıyoruz. TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi. Komisyona başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti. Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak. Peki Memur ve emekli 3600 ek gösterge zammı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire maaşı ek ödeme ve ikramiye zammı var mı? İşte tüm detaylar haberimizde