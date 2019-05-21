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  • 21.05.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 10:49

'dan döviz işlemlerinde yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), döviz alım işlemleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre BDDK tarafından alınan kararla birlikte 100 bin ın üzerinde döviz alımına bir gün bekleme kuralı getirildi.

BDDK'dan döviz işlemlerinde yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), döviz alım ve satım işlemlerine yeni kural getirdi. Yeni kural çerçevesinde bugünden itibaren başlayacak uygulama sonucunda 100 bin üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz hesaba ertesi gün geçecek.

DÖVİZ BOZDURANLAR İÇİN BEKLEME SÜRESİ YOK
Yapılan bilgilendirmeye göre döviz bozduranlar için bekleme süresi yok. Satılan dövizin Türk Lirası karşılığı aynı gün hesapta olacak. Karar ile spekülatif döviz talebinin frenlenmesi, piyasa istikrarının desteklenmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde döviz alımına binde bir oranında vergi de getirilmişti.

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