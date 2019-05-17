Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu bağlamda Temmuz'da; SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 4 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın yaptığı Mayıs ayı beklenti anketi 6 aylık enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipuçlarını verdi. İşte SGK SSK Bağkur emekli ve memur maaşı son dakika Temmuz zammı! açıklaması ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı