GaleriEkonomi

Emekliye en az yüzde 6.7 zam | Emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Temmuz'da; SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 15.5 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı yaklaşırken, beklenti anketindeki enflasyon tahmini ipuçlarını verdi. Peki, emekli ve memurlar beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ne kadar zam alacak? SSK, Bağ-Kur emeklileri, memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

17.05.2019 07:50 - Son Güncelleme: 17.05.2019 07:50
Emekliye en az yüzde 6.7 zam | Emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin ve memurların Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da; SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Emekliye en az yüzde 6.7 zam | Emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak?

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 4 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın yaptığı Mayıs ayı beklenti anketi 6 aylık enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipuçlarını verdi.

Emekliye en az yüzde 6.7 zam | Emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Ekonomistlerle yapılan son beklenti anketinde, Mayıs ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 1.48, Haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1.10 olarak gerçekleşti.

Emekliye en az yüzde 6.7 zam | Emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Buna göre, ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 6.7 oldu.

Emekliye en az yüzde 6.7 zam | Emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak?

2 VERİ KALDI
Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta maaşları yüzde 10.19 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında yüzde 6.7 oranında zam alabilecek.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emirates Havayolu 16 bin dolarla çalışacak eleman arıyor! İşte Türkiye'deki ve dünyadaki pilotların maaşlar
Emirates Havayolu 16 bin dolarla çalışacak eleman arıyor! İşte Türkiye'deki ve dünyadaki pilotların maaşlar