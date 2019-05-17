Emekliye en az yüzde 6.7 zam | Emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak?
Temmuz'da; SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 15.5 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı yaklaşırken, beklenti anketindeki enflasyon tahmini ipuçlarını verdi. Peki, emekli ve memurlar beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ne kadar zam alacak? SSK, Bağ-Kur emeklileri, memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...
17.05.2019 07:50
- Son Güncelleme: 17.05.2019 07:50
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