Emekliye en az yüzde 6.7 zam | Emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin ve memurların Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da; SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.