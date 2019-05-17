13 yıldır, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın otomasyon bölümünde çalışan işçi, son iki yıldır kendisine senelik 10 TL zam yapılmasına içerlendi. Aynı bölümde aynı işi yapan ve kendisinden daha sonra işe başlayan arkadaşlarının maaşına daha fazla zam yapıldığını öne süren işçi, sonradan mesaiye başlayanlara fazla maaş ödenmesine rağmen, kendisine 2 yıldır 10'ar TL zam yapılmasının hukuken hiçbir geçerliliği olmadığı gibi eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu iddia etti.

İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçi, 2.Noterliği'nin ihtarnamesiyle İş Kanunu'nun 5.maddesiyle iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini iddia ederek kıdem tazminatı talebinde bulundu. Kendisiyle aynı tarihlerde ve hatta sonra işe başlayan arkadaşlarının maaşlarının daha yüksek olduğunu, gerek maaş bordrolarından gerekse banka hesap kayıtlarından ve tanık beyanlarından anlaşılacağını söyledi.