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  • 17.05.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 12:32

Zam kararını beğenmeyen işçi ndan da oldu

Çalıştığı fabrikada kendisiyle aynı işi yaptığını öne sürdüğü işçilerin kendisinden çok zam ve maaş aldığını öne süren işçi, işverenin "eşitlik" ilkesine uymadığını öne sürerek soluğu mahkemede aldı. Mahkeme, ödenmesi gerektiğine hükmetti. Ancak devreye giren Yargıtay, işverenin eğitim ve tecrübe durumuna göre işçilere farklı maaş verebileceğine hükmetti.

13 yıldır, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın otomasyon bölümünde çalışan işçi, son iki yıldır kendisine senelik 10 TL zam yapılmasına içerlendi. Aynı bölümde aynı işi yapan ve kendisinden daha sonra işe başlayan arkadaşlarının maaşına daha fazla zam yapıldığını öne süren işçi, sonradan mesaiye başlayanlara fazla maaş ödenmesine rağmen, kendisine 2 yıldır 10'ar TL zam yapılmasının hukuken hiçbir geçerliliği olmadığı gibi eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu iddia etti.

İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçi, 2.Noterliği'nin ihtarnamesiyle İş Kanunu'nun 5.maddesiyle iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini iddia ederek kıdem tazminatı talebinde bulundu. Kendisiyle aynı tarihlerde ve hatta sonra işe başlayan arkadaşlarının maaşlarının daha yüksek olduğunu, gerek maaş bordrolarından gerekse banka hesap kayıtlarından ve tanık beyanlarından anlaşılacağını söyledi.

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