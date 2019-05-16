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  • 16.05.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 16:03

nda son dakika hareketliliği! 16 Mayıs , gram, çeyrek, fiyatı

nda son dakika gelişmesi yaşanıyor. ABD'nin Huawei'ye yaptırımları sonrası altın fiyatları dar aralıkta seyrediyor. Dün günü yükselişle kapatan altının son hali ne kadar oldu? Bugün Kapalıçarşı'da , , ve tam İşte 16 Mayıs ...

Altın fiyatları ABD'nin Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye sert yaptırımlar getirerek ABD-Çin ticaret gerilimlerinde yatışma iyimserliğini zedelemesiyle dar aralıkta seyrediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 411,00 lira, Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,48 yükselişle 252,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın, Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ziynet eşyaların başında geliyor. Öte yandan düğün ve nişan zamanlarında da takı olarak tercih edilen altın ile ilgili güncel fiyatlara haberimizden ulaşabilirsiniz. Takı olarak genellikle tercih edilen çeyrek altın, son zamanlardaki artış nedeniyle yerini gram altına bıraktı.

GRAM ALTIN FİYATI (16 MAYIS 2019)

Çeyrek altın fiyatlarında son zamanlarda yaşanan artış nedeniyle daha uygun fiyatlı olan gram altın tercih noktası oldu. 16 Mayıs gram altın fiyatı alış 249,73 satış ise 249,77 TL olarak görülüyor.

İşte 16 Mayıs tarihli güncel altın fiyatları:

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