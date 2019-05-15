Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 57,7 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12,8 artarak 76 milyar lira oldu.

Ocak-nisan döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 yükselerek 276 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 29,5 artışla 330,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, nisanda 18,3 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise 54,5 milyar lira açık verdi.