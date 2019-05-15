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  • 15.05.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 13:58

Hazine ve 'ndan açıklaması

Merkezi yönetim sinde, nisan ayında 18,3 milyar lira, ocak-nisan döneminde 54,5 milyar lira açık kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bütçe açıklaması

Hazine ve , Nisan 2019'a ilişkin uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 57,7 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12,8 artarak 76 milyar lira oldu.

Ocak-nisan döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 yükselerek 276 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 29,5 artışla 330,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, nisanda 18,3 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise 54,5 milyar lira açık verdi.

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