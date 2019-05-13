Emekliye tamamlayıcı emeklilik ile ikinci maaş alma yolu açıldı. Sigorta sektörünün son günlerde en önemli gündem maddelerinden birisini hükümetin açıkladığı ekonomi programında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oluşturuyor. Sigorta şirketleri destek verdiği bu sistem için ellerini taşın altına koymaya hazır.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde tamamlayıcı emeklilik sistemine yönelik olarak yapılan açıklamalar memnun edici" derken, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde çalışanların emeklilik dönemlerinde ciddi ve düzenli ilave gelire kavuşabileceklerine dikkat çekti. BES'te yapılacak reformların ve kıdem tazminatlarının BES ile entegre edilmesini desteklediklerini belirten Ayhan Sincek, şu detayların altını çizdi: "Bahse konu çözümün BES alt yapısı üzerinden üretilmesi; sermaye piyasalarının derinleşmesi, tasarrufların sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara yönlendirilmesi anlamına gelecektir."

YENİ AŞAMA: TAMAMLAYICI EMEKLİLİK

Sabit sermaye yatırımlarının finansmanında bankalara bağımlılık azalacağını ve yatırımcılara uzun vadeli yerli kaynak sağlanacağını belirten Sincek, "Yasa yapıcı, biz emeklilik şirketlerine bu bağlamda herhangi bir görev tevdi ederse, bu görevi ifa edecek yetkinliklere ve alt yapıya sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile bireylerin emeklilik dönemlerinde ciddi düzenli ilave gelire kavuşabileceklerini ve bahse konu risklerin çok daha iyi yönetilebileceği bir ortamın oluşturulacağını düşünüyorum. Buradaki en önemli beklentimiz; çalışanların kazançlarına göre birikim yapabilmeleri ve emeklilik dönemine yönelik fon oluşturulmasıdır" dedi.

BES 100 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

BES'in ülkemizde ise gönüllü ve otomatik BES olarak zorunlu olmayan iki kısmının yürürlükte olduğunu belirten Ayhan Sincek, şunları söyledi: "Gönüllü BES, Otomatik Katılım (OKS) ile önemli bir aşama kat etti. 12 milyon katılımcı ve yaklaşık 100 milyar TL fona ulaşıldı. Sonraki dönemde BES'de yapılacak yeni reformlarla daha geniş kitlelere ulaşılmış olacak."

İŞTE YENİ BES SİSTEMİ VE MERAK EDİLEN SORULAR



Fon sisteminde kesinti ne kadar olacak?



Kıdem Tazminatı Fonu ve BES birleşecek. Çalışanların kazançlarına göre kesinti oranları belirlenecek.



Devlet katkısı olacak mı?



İşçi, işveren, devlet katkısının olacağı fon kurulacak. Kesintiler burada toplanacak. Katkı ve kesinti oranları taraflarla yapılacak görüşmelerde netleşecek.

Birikmiş tazminat ne olacak?



Birikmiş kıdem tazminatları eski sistemde devam edecek. Çalışanın kazanımı korunacak. Daha önce gündeme gelen taslakta isteyenlerin haklarını fona aktarabileceği yönünde değerlendirmeler yer almıştı.



Fon hesabı takip edilebilecek mi?



Fon sisteminde bireysel hesap olacak, çalışanlar birikimlerini hesapta anlık takip edebilecek ve yatırım araçlarında değerlendirebilecek.



İşten ayrılan da kıdem alacak mı?



Kıdem hesapta toplanacağı ve her ay bu hesaba para yatacağı için işçi istifa etse dahi kıdem hakkı yanmayacak.



Patron primi yatırmazsa ne olacak?



Primi ödemeyen işverene yaptırımlar yer alacak.



1 yıla 1 aylık brüt ücret korunacak mı?



Tarafların büyük hassasiyet gösterdiği bir yılda bir ay uygulaması müzakereler sonucunda netleşecek.