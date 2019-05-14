Altın fiyatları, ABD ile Çin arasında ticaret savaşındaki tırmanmanın yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirmesiyle bir ayın zirvesine yakın yatay seyrediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 414,00 lira, Cumhuriyet altını 1.695,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,91 yükselişle 254,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın, yatırımcıların yakından takip ettiği bir ziynet eşya olsa da düğün sezonunda takı takmak isteyenlerin de ilgi alanında. Son zamanlarda altın fiyatlarında gerçekleşen yükselişin ardından daha önceden tercih edilen çeyrek altın yerini gram altına bıraktı. 14 Mayıs tarihli altın fiyatlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

İşte güncel altın fiyatları...