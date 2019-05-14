Dolar kuru ne kadar? Geçtiğimiz hafta dalgalı seyir izleyerek 6 liranın üstüne çıkan dolar/TL, cuma günü kapanışta 5.98 ile işlem görmüştü. Haftanın ilk işlem gününde gerçekleşen ABD ile Çin arasındaki gerilim neeniyle dolar 6.12'ye kadar yükselmişti. Gün sonu işleminde 6.10 liradan işem gören dolar bu sabah 6.09 TL'den işlem gördü. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar? Euro ve dolar kuru kaç TL oldu? İşte 14 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 6,1247

Satış: 6,1267

EURO

Alış: 6,8869

Satış: 6,8902

Yuan ve Avustralya doları Trump'ın ABD-Çin ticaret müzakerelerinin başarılı olmasını beklediğini belirtmesinin ardından, piyasa genelinde iyimserliğin dengelenmesinden destek buldu. Trump daha önce yaptığı açıklamada ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek ay yapılacak G20 zirvesinde biraraya geleceğini belirtmişti. Her ne kadar analistler oynaklığın tamamen ortadan kalkmasının zaman alacağını söylese de, yuan ve Avustralya doları da dahil olmak üzere riske duyarlı para birimleri Trump'ın Çin'le yapılan ticaret görüşmelerinin "çok başarılı olacağına" dair açıklamalarının ardından değer kazandılar. Dolar endeksi dün hafif değişim göstererek kapandıktan sonra bugün 97.320 ile yatay seyrediyor.