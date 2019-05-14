Dolar kuru ne kadar? Geçtiğimiz hafta dalgalı seyir izleyerek 6 liranın üstüne çıkan dolar/TL, cuma günü kapanışta 5.98 ile işlem görmüştü. Haftanın ilk işlem gününde gerçekleşen ABD ile Çin arasındaki gerilim neeniyle dolar 6.12'ye kadar yükselmişti. Gün sonu işleminde 6.10 liradan işem gören dolar bu sabah 6.09 TL'den işlem gördü. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar? Euro ve dolar kuru kaç TL oldu? İşte 14 Mayıs güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 6,1247
Satış: 6,1267
EURO
Alış: 6,8869
Satış: 6,8902
Yuan ve Avustralya doları Trump'ın ABD-Çin ticaret müzakerelerinin başarılı olmasını beklediğini belirtmesinin ardından, piyasa genelinde iyimserliğin dengelenmesinden destek buldu. Trump daha önce yaptığı açıklamada ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek ay yapılacak G20 zirvesinde biraraya geleceğini belirtmişti. Her ne kadar analistler oynaklığın tamamen ortadan kalkmasının zaman alacağını söylese de, yuan ve Avustralya doları da dahil olmak üzere riske duyarlı para birimleri Trump'ın Çin'le yapılan ticaret görüşmelerinin "çok başarılı olacağına" dair açıklamalarının ardından değer kazandılar. Dolar endeksi dün hafif değişim göstererek kapandıktan sonra bugün 97.320 ile yatay seyrediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.