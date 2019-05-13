Emekliye ikinci maaş çifte maaş nasıl alınır başvuru ve alma şartları! SGK SSK ve Bağkur emeklisi çift maaş nasıl alır? Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı ekonomik program içerisinde yer alan "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' sigorta sektöründen kabul gördü. Çalışanlara emeklilik döneminde ek gelir oluşturmayı hedefleyen program üzerinde çalışmalar sürerken, sigorta şirketleri önümüzdeki dönemde uygulamaya konması beklenen 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' ile ilgili üzerine düşen görevi yapmaya hazır.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde tamamlayıcı emeklilik sistemine yönelik olarak yapılan açıklamalar memnun edici" derken, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde çalışanların emeklilik dönemlerinde ciddi ve düzenli ilave gelire kavuşabileceklerine dikkat çekti. BES'te yapılacak reformların ve kıdem tazminatlarının BES ile entegre edilmesini desteklediklerini belirten Ayhan Sincek, şu detayların altını çizdi: "Bahse konu çözümün BES alt yapısı üzerinden üretilmesi; sermaye piyasalarının derinleşmesi, tasarrufların sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara yönlendirilmesi anlamına gelecektir."