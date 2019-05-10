Ekonomiye BES dopingi BES’te yapılacak reformları ve kıdem tazminatları ile entegre edilmesini değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ‘Bu durum sermaye piyasalarının derinleşmesi, tasarrufların sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara yönlendirilmesi anlamına gelecektir’ dedi.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 16'ncı yılını tamamlayan BES'in olgunluk dönemine girdiğini ve sağlam altyapısıyla Türkiye'nin geleceğinde daha etkin rol almaya hazır olduğunu belirtti. Sincek, "Hedefimiz olan dünyada ilk 10 ekonomi arasına girebilmek için yerli kaynaklarımızı artırmalıyız. Böylece ekonominin tansiyonu düşerken tasarruflarımız artacak, halkımıza da emeklilik dönemlerinde ikinci bir maaş sağlamış olacağız. Yurtiçi tasarrufları artırmanın en etkili yolu ise herkesi BES çatısı altına almaktan geçiyor" dedi. BES'te yapılacak reformları ve kıdem tazminatlarının BES ile entegre edilmesini desteklediklerini belirten Ayhan Sincek, şu detayların altını çizdi: "Bahse konu çözümün BES altyapısı üzerinden üretilmesi; sermaye piyasalarının derinleşmesi, tasarrufların sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara yönlendirilmesi anlamına gelecektir. Sabit sermaye yatırımlarının finansmanında bankalara bağımlılık azalacak, yatırımcılara uzun vadeli yerli kaynak sağlanacak. Yasa yapıcı, biz emeklilik şirketlerine bu bağlamda herhangi bir görev tevdi ederse, bu görevi ifa edecek yetkinliklere ve altyapıya sahip olduğumuzu, gereğini memnuniyetle yapacağımızı belirtmek isterim."



'ÖZELLİKLE GENÇLER İÇİN FIRSAT'

Sincek ayrıca, erken sisteme girmenin avantajlarına da değinerek; "Özellikle gençlerin BES'e katılmasını öneriyorum. Başlarken küçük miktarlarda, minimumda başlayabilirler. Gelirleri arttıkça ödedikleri katkı paylarını yükseltebilirler. İlerleyen yaşlarda bir hayalinin gerçekleşmesine BES vesile olabilir. Bireysel emekliliğe girmek çok kritik bir adım ancak asıl mühim olan sistemde kalmak. Uzun vadeli düşünmeli…" diye konuştu...





