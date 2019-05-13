Ev kadınına esnaflık ve emeklilik | Ev kadınları emekli olabilir mi?
Ev kadınları için birçok destekle birlikte emeklilik imkanı da bulunuyor. Aynı zamanda vergi muafiyetiyle esnaflık hakkı da veriliyor. Peki, bu haktan yararlanmanın şartları neler? Vergi muafiyetinden yararlanmak için neler yapmalı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ev kadınlarının merak ettiği o soruları yanıtladı. İşte detaylar...
Annelerimiz her ne kadar bir işyerinde çalışmıyor da olsalar ev işleriyle ve yine evde yaptıkları üretimle ekonomiye katkı yapıyorlar. Ancak bu annelerimizin kendi yaptıkları üretimlerle ilgili sosyal güvenceye kavuşmaları için önemli düzenlemeler yapıldı. Gerek emeklilik imkanı gerekse esnaflık hakkı ile üretime katılmaları sağlandı. Ev hanımları için yürürlükteki bu haklardan ikisini bugün sizinle paylaşmak istiyorum.
● ÇALIŞMADAN PRİM KAZANIN: Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım. Yaş ise işe giriş tarihine göre belirleniyor. Çalışanların primleri ödenirken, çalışmayanlar için de isteğe bağlı sigorta bulunuyor. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor.
Bunun için çalışmıyor olmak veya emekli olmamak ayrıca da 18 yaşında olmak yetiyor. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayıp emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermeniz yeterli. Ardından sizin sigortanız başlamış oluyor.
Yani emekliliğiniz hesaplanırken Bağ-Kur şartları geçerli oluyor. Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık 818,68 lira seviyesinde bulunuyor. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.