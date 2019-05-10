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Birikim kredisi kampanyası

Birikim kredisi kampanyası
, 'te KÂR Birikim Paketi kampanyası ile BES'e dahil olan 18-35 yaş arası herkese 'tan 12 ay vadeli % 0 faizli 1.500 liralık birikim kredisi fırsatı sunuyor. Vakıf Emeklilik ve VakıfBank işbirliği ile sektörde ilk kez düzenlenen kampanyada, 18-35 yaş arası herkes birçok avantajdan yararlanarak Sistemi'ne hızlı ve kolay bir şekilde dahil olabiliyor. Paketten yararlananların VakıfBank'tan kullandıkları sıfır faizli kredi tutarı 1 yıl boyunca Vakıf Emeklilik Birikimli Hayat Sigortası'nda değerlendirilecek. 1 yılın sonunda burada değerlendirilen prim, getirisi ile birlikte BES sözleşmesine ara katkı payı olarak aktarılacak. Kampanyadan yararlananlar Vakıf Emeklilik ürünleri ile birlikte ücretsiz olarak medikal asistans, diş sağlığı paketi, diyetisyen hizmetinden de faydalanabilecek.

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