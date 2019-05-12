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Emekliye en az 1.170 TL! Emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü Temmuz zammında. 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek. Peki milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin taban ve tavan maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar...

12.05.2019 07:45 - Son Güncelleme: 12.05.2019 07:45
Emekliye en az 1.170 TL! Emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor.

Emekliye en az 1.170 TL! Emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ne kadar olacak?

Zam oranında enflasyon belirleyici olacağından, emekliler meraklı bekleyiş içerisinde bulunuyor.

Emekliye en az 1.170 TL! Emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ne kadar olacak?

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek.

Emekliye en az 1.170 TL! Emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ne kadar olacak?

Bunun 4 aylık döneminin enflasyon verisi belli oldu.

Emekliye en az 1.170 TL! Emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ne kadar olacak?

Ocak-Mart enflasyonu yüzde 4 olarak gerçekleşti.

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