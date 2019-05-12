Emekliye en az 1.170 TL! Emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü Temmuz zammında. 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek. Peki milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin taban ve tavan maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar...

12.05.2019 07:45 - Son Güncelleme: 12.05.2019 07:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





