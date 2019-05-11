Emeklilere 2018 yılı itibariyle Ramazan ve Kurban bayramlarında bin TL ikramiye ödenmesine başlanmıştı. 2019 yılın gelmesi ve ilk ikramiyenin yatacağı Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler "Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna kilitlendi. 2019 yılında 3. kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyesi emeklilere 27 Mayıs'tan itibaren ödenmeye başlayacak. Bayram ikramiyesi ödemeleri 27 – 28 – 29 – 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde yapılacak.