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  • 11.05.2019 11:01
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 11:01

ve emekliye , ? (, , BAĞKUR)

ve emekliye Ramazan ayı başladı, emekliyi ise bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Devlet tarafından milyonlarca emekliye ödenecek olan 1000 liralık emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu gündemde. Bu sene yani 2019 yılında üçüncü kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyeleri ödemesi 27 Mayıs'ta başlayacak. Ramazan Bayramı 2019 yılında 4, 5 ve 6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü pazartesiye denk geliyor ve lar yarım gün çalışıyor. Henüz rakamla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir değişikliğe gidilmemesi halinde bu yılda ikramiyenin bin (1000) TL olması bekleniyor.

Emeklilere 2018 yılı itibariyle Ramazan ve Kurban bayramlarında bin TL ikramiye ödenmesine başlanmıştı. 2019 yılın gelmesi ve ilk ikramiyenin yatacağı Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler "Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna kilitlendi. 2019 yılında 3. kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyesi emeklilere 27 Mayıs'tan itibaren ödenmeye başlayacak. Bayram ikramiyesi ödemeleri 27 – 28 – 29 – 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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HaberlerEkonomi HaberleriRamazan ve Kurban bayramı emekliye son dakika ikramiye ödeme tarihi! İkramiye kaç TL, ne zaman yatacak? (SSK, SGK, BAĞKUR)
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