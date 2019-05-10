Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet '65 yaş aylığı (2022 aylığı) adı altında maaş bağlanıyor. Mevcut durumda 650 bin vatandaş bu haktan yararlanıyor. 65 yaş aylığı 601 lira. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: 'Yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. 2022 Aylığı Engelli vatandaşları evinde bakan engelli yakınlarına her ay ödenen "evde bakım maaşı" ve engelli vatandaşın kendisine, ve/ya yakınına 3 er aylık dönemlerde ödenen 2022 engelli aylığı almak için kişi başı gelir miktarının ne kadar olacağı da çok merak ediliyor. Peki 2022 engelli ve yaşlılık 65 yaş aylığı alma başvuru şartları nedir, aylık maaşı ne kadar? 2022 maaşı alma evrakları neler?

Şartlardan ilki, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK'dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor.