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  • 08.05.2019 14:21
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 14:31

'dan ve i dikkat çeken hamle

Yeniden ambargo altına alınan 'dan D'yi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. , ABD’nin yaptırımlarını atlatarak ve ile ticaret yapmayı mümkün kılan bir araç geliştirdiklerini açıkladı.

İran'dan Türkiye ve Rusya için dikkat çeken hamle

Avrupa Birliği ülkeleri, D'nin 'a uyguladığı yaptırımları atlatmak i kurduğu Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı'yla () Avrupalı firmaları koruma altına almıştı.

, ABD'nin yaptırımlarını aşarak ve ile ticaret yapabilmek için INSTEX gibi bir mekanizma kurduklarını açıkladı.

TİCARET YAPMAK İSTEYEN ÜLKELER DAHİL OLABİLECEK
Zarif, "İran'ın INSTEX versiyonunun adı SATMA. AB'yi bu konu hakkında bilgilendirdik. INSTEX'e benzeyen bu mekanizmaya, Türkiye ve Rusya dahil bizimle ticaret yapmak isteyen diğer ülkeler de dahil edilecek" dedi.

Zarif ayrıca, AB'nin ABD yaptırımlarına karşı yardım edememesi durumunda, İran'ın nükleer anlaşmasıyla ilgili adımlar atması gerektiğini de vurguladı.

İRAN ANLAŞMAYA UYACAK
Zarif, "İran'ın çıkarları, Birleşik Kapsamlı Eylem Planı () tarafından korunduğu ve AB'nin de taahhütlerine sadık kaldığı sürece, İran anlaşmaya uyacaktır. AB, İran'ın yaptırımlarına yardım edemezse, İran'ın JCPOA'ya tek taraflı bağlılığı anlamını yitirebilir. Bu durumda, JCPOA kapsamındaki kısıtlamalar gözden geçirilebilir" ifadelerini kullandı.

İran nükleer anlaşması, ABD Başkanı 'ın Mayıs 2018'de anlaşmadan çekildiğini ve İran'ın nükleer programı nedeniyle yaptırımların yeniden devreye girdiğini açıklamasıyla tehlikeye girmişti. Ancak Rusya, Çin, , ve de dahil olmak üzere anlaşmaya katılan diğer ülkeler, ABD'nin Tahran'a tek taraflı olarak getirdiği kısıtlamaları eleştirerek, İran Nükleer Anlaşmasına bağlı olduklarını açıklamıştı.

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