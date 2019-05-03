Binlerce vatandaş tarafından merak edilen TOKİ 50 bin konut projesi çekiliş tarihleri açıklandı. Özellikle İstanbul ve Ankara'da büyük ilgi gören konut projeleri için artık sona gelindi. 67 il için açıklanan TOKİ 50 bin sosyal konut kura takvimi ve illere göre TOKİ kura çekiliş tarihleri... 67 ilde başlatılan 50 bin konutluk TOKİ projeleri için büyük bir heyecanla beklenen TOKİ kura tarihleri takvimi açıklandı.

TOKİ Ankara kura çekimi çekiliş tarihleri ne zaman?

Ankara´da 50 bin sosyal konut için ayrılan konut stoku 3 bin 661 adet olarak belirlenmişti. Satışa sunulan ve talep toplama süreci tamamlanan kuralar için ilk çekiliş Mayıs ayında ikinci çekiliş ise Temmuz ayında yapılacak. TOKİ Ankara kura çekimi için ilk çekiliş Ankara Kuzeykent projesi için yapılacak. Toplam 809 konut için talep toplaması gerçekleştirilen Ankara Kuzeykent TOKİ kura çekilişi 6 Mayıs tarihinde yapılacak.

TOKİ Sincan Saraycık projesi kura tarihi 10 Haziran, TOKİ Yenimahalle Yakacık konut projesi ise 11 Haziran tarihinde yapılacak. Çekilişlerin tümü belirlenen tarihlerde noter huzurunda yapılacak.

TOKİ İstanbul kura çekimi çekiliş tarihleri sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Silivri Alipaşa konut projesi kura tarihi 28 Haziran, TOKİ Tuzla konut projesi kura tarihi 1 Temmuz, TOKİ Başakşehir Ayazma konut projesi kura tarihi 2 Temmuz tarihinde, TOKİ Başakşehir Hoşdere konut projesi kura tarihi de 2 Temmuz 2019 olarak açıklandı.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Kura Tarihi Açıklandı

TOKİ 50 bin sosyal konut projesinde rekor başvuru yapılan Başakşehir Kayabaşı konut projesi için kura tarihi 157 bin 474 kişinin başvuruda bulunduğu projede hak sahiplerinin belirleneceği kura 26 ve 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TOKİ llere Göre Kura Tarihleri

TOKİ Bursa Nilüfer Konut Projesi Kura Tarihi 9 Ağustos,

TOKİ Kocaeli Gebze Konut Projesi Kura Tarihi 8 Ağustos,

Erzurum Aziziye Konut Projesi Kura Tarihi 30 Temmuz,

Karaman Merkez Kırbağ Konut Projesi Kura Tarihi 21 Haziran,

Adana Sarıçam Konut Projesi Kura Tarihi 19 Haziran,

Gaziantep Şehitkamil Konut Projesi Kura Tarihi 17-18 Haziran

Konya Selçuklu, Beyşehir, Karapınar ve Yunak ikinci etap Konut Projesi Kura Tarihi 11 Mayıs,

Diyarbakır Yenişehir Konut emlak365.com Projesi Kura Tarihi 21 Mayıs,

Batman merkez Konut Projesi Kura Tarihi 20 Mayıs,

Adıyaman merkez Konut Projesi Kura Tarihi 24 Mayıs,

Giresun Aksu Konut Projesi Kura Tarihi 27 Mayıs,

Trabzon Yomra Konut Projesi Kura Tarihi 28 Mayıs,

Yozgat merkez Konut Projesi Kura Tarihi 31 Mayıs,

Şanlıurfa merkez Konut Projesi Kura Tarihi 14 Haziran,

Mersin Mezitli Konut Projesi Kura Tarihi 20 Haziran,

Afyon merkez Konut Projesi Kura Tarihi 3 Temmuz,

Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı Konut Projesi Kura Tarihi 4 Temmuz,

Isparta merkezKonut Projesi Kura Tarihi 8 Temmuz,

Antalya Manavgat Konut Projesi Kura Tarihi 10 Temmuz,

Muğla Fethiye Konut Projesi Kura Tarihi 10 Temmuz,

İzmir Selçuk ve Ödemiş Konut Projesi Kura Tarihi Temmuz,

İzmir Aliağa Konut Projesi Kura Tarihi 18 Temmuz,

Manisa Yunusemre Konut Projesi Kura Tarihi 19 Temmuz

Bartın merkez Konut Projesi Kura Tarihi 5 Ağustos