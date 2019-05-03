Memurların kıyafet yönetmeliği değişti!

Memurlara Yapılacak Kıyafet Yardımı Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Özellikle polislerin kıyafet yardımlarına yeni düzen getirildi.

PUAN HESABINA GÖRE DAĞITILACAK

Yapılan değişikliğe göre; takviye hazır kuvvet personeline de, Emniyet Hizmetleri Sınıfında düzenlenmiş olan giyecekler verilebilecektir. Giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenecek.



Emniyet, resmi üniforma giyen personele verilecek giyim eşyalarını tahsis etmek üzere puan esasına dayalı bir dağıtım sistemi kuracaktır. Bu sistemde, her giyeceğin bir puan karşılığı olacak.