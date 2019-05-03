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  • 03.05.2019 14:29
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 14:29

Memurların kıyafet yönetmeliği değişti!

Yüz binlerce memuru ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kıyafet yönetmeliği değişti.Emniyet, resmi üniforma giyen personele verilecek giyim eşyalarını tahsis etmek üzere puan esasına dayalı bir dağıtım sistemi kuracak.Bu sistemde, her giyeceğin bir puan karşılığı olacak.

Memurlar dikkat! Bugün değişti

Memurlara Yapılacak Kıyafet Yardımı Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı imzalı değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Özellikle polislerin kıyafet yardımlarına yeni düzen getirildi.

PUAN HESABINA GÖRE DAĞITILACAK
Yapılan değişikliğe göre; takviye hazır kuvvet personeline de, Emniyet Hizmetleri Sınıfında düzenlenmiş olan giyecekler verilebilecektir. Giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenecek.

Emniyet, resmi üniforma giyen personele verilecek giyim eşyalarını tahsis etmek üzere puan esasına dayalı bir dağıtım sistemi kuracaktır. Bu sistemde, her giyeceğin bir puan karşılığı olacak.

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