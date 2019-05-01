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  • 01.05.2019 13:50
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 13:54

Bankacılık sektörü tarihinin en yüksek aylık karını yaptı

Bankacılık sektörü 2019 Mart ayında yaptığı net kar miktarını açıkladı. Yapılan açıklamada bankacılık sektörünün martta 5 milyar 868 milyon liralık net kârla tarihin en yüksek aylık kârına ulaştığı bildirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre bankacılık sektörünün martta aylık kârı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi. Bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemlerine göre kârlarda düşüş görülse de martta 5 milyar 868 milyon lira ile tarihin en yüksek aylık kârı görüldü. Ocakta ve şubatta aylık bazda geçen yılın aynı aylarına kıyasla sırasıyla yüzde 29,4 ve yüzde 14,3 düşüş yaşanmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektörü 12 milyar 351 milyon lira kâr elde etti. Bu rakam, 2018'in ilk çeyreğindeki 13 milyar 995 milyon liralık kâra göre yüzde 12'lik azalışa işaret etti.

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