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  • 29.04.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 09:47

son dakika! 29 Nisan ve ne kadar, kaç TL oldu? Güncel

kuru yeni haftaya nasıl başladı? Geçtiğimiz hafta perşembe günü sert yükselişe geçen ancak cuma günü kapanışta 5,95 civarında sakin bir seyir izleyen dolar/TL, 29 Nisan gününe 5.95 üzerinde başladı. Peki, ve dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Nisan güncel euro ve ...

Döviz kurlarında son durum

ne kadar? Geçtiğimiz haftanın kapanış gününde dolar en düşük 5.9254 lira ve en yüksek 5.9705 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, ise en düşük 6.6059 lira ve en yüksek 6.6544 lirayı gördükten sonra, 6.63 – 6.64 lira aralığında seyretmişti. Dolar 29 Nisan'a 5,9540 liradan, euro ise 6,6500 liradan başladı. Peki, euro ve ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Nisan güncel ...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,9517
Satış: 5,9554

EURO
Alış: 6,6524
Satış: 6,6574

Dolar/TL'de izlenecek bir diğer önemli konu da Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporunda ek sıkılaştırma ifadesinin çıkarılmasıyla oluşan belirsizliğin giderilmesi bekleniyor. Banka'nın birkaç haftadır tartışılan rezervlerine ilişkin de bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu hafta ABD Merkez Bankası FED toplanacak. Bankanın faiz değiştirmesi beklenmiyor ancak geleceğe dönük projeksiyonlarında değişiklik olup olmayacağı izlenecek. Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi de izlenenler arasında.

Yurtiçinde takip edilen veriler arasında imalat PMI rakamları, güven endeksi öne çıkıyor. Japonya'da ise piyasalar kapalı.

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