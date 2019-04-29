Dolar ne kadar? Geçtiğimiz haftanın kapanış gününde dolar en düşük 5.9254 lira ve en yüksek 5.9705 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.6059 lira ve en yüksek 6.6544 lirayı gördükten sonra, 6.63 – 6.64 lira aralığında seyretmişti. Dolar 29 Nisan'a 5,9540 liradan, euro ise 6,6500 liradan başladı. Peki, euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Nisan güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,9517

Satış: 5,9554

EURO

Alış: 6,6524

Satış: 6,6574

Dolar/TL'de izlenecek bir diğer önemli konu da Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporunda ek sıkılaştırma ifadesinin çıkarılmasıyla oluşan belirsizliğin giderilmesi bekleniyor. Banka'nın birkaç haftadır tartışılan rezervlerine ilişkin de bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu hafta ABD Merkez Bankası FED toplanacak. Bankanın faiz değiştirmesi beklenmiyor ancak geleceğe dönük projeksiyonlarında değişiklik olup olmayacağı izlenecek. Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi de izlenenler arasında.

Yurtiçinde takip edilen veriler arasında imalat PMI rakamları, güven endeksi öne çıkıyor. Japonya'da ise piyasalar kapalı.