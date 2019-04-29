Altın fiyatları, ABD'de faizlerin düşme ihtimalini artıran enflasyondaki ivme kaybına bağlı olarak Cuma günü bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yatay seyretti. ABD'de faizlerin düşmesi ihtimali tahvil getirilerini düşüreceği ve dolarda değer kaybına yol açacağı için faiz getirisi olmayan altının çekiciliğini artırıyor. 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Nisan canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

244,27

244,37

ÇEYREK ALTIN FİYATI

390,83

399,54

YARIM ALTIN FİYATI

779,21

799,08

TAM ALTIN FİYATI

1.612,16

1.651,91

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.285,44

1.285,65

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.615,00

1.640,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.563,30

1.593,27

ATA ALTIN FİYATI

1.612,16

1.651,91

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

139,23

139,29

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

178,31

178,39

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

222,77

222,86

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesinin altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu belirterek, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları, bu hafta altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemesini bekliyoruz. Altının ons fiyatında 1.282 doları destek, 1.302 doları ise direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta gram altındaki yükselişlerin devam etmesini beklediklerini ifade eden Memiş, altının gram fiyatının 247 lirayı yukarı yönlü kırması durumunda 250 lirayı test edeceğini, düşüşlerde ise 242 liraya kadar gerileyebileceğini dile getirdi.

Memiş, bugün yurt içinde nisan ayı ekonomik güven endeksi yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.