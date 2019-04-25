Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.04.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 10:21

2019 Nisan ayı ödemeleri hangi günler yapılıyor?

Milyonlarca yatma günlerini hangi gün maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların ne zaman ödeme alacağını haberimizde belirttik.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 Nisan ayı emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri