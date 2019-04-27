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  • 27.04.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 18:02

Bakan Albayrak: Daha iyi hizmet için kenetleneceğiz

'nin 'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "Daha iyi hizmet için kenetleneceğiz" diye yazdı.

Bakan Albayrak: Daha iyi hizmet için kenetleneceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada "'nin 17 yıllık başarı hikayesinin önemli faktörlerinden olan istişare mekanizmasının en üst düzeyde işlediği mız Sn. Cumhurbaşkanımızın mesajları ile başladı. Tüm kadrolarımızla milletimize daha iyi hizmet için kenetleneceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Albayrak'ın paylaşımı:

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