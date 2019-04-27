Bakan Albayrak: Daha iyi hizmet için kenetleneceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada "AK Parti'nin 17 yıllık başarı hikayesinin önemli faktörlerinden olan istişare mekanizmasının en üst düzeyde işlediği Kızılcahamam Kampımız Sn. Cumhurbaşkanımızın mesajları ile başladı. Tüm kadrolarımızla milletimize daha iyi hizmet için kenetleneceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Albayrak'ın paylaşımı: