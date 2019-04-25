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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:Hızlı yükseliş yakalayacağız

Hızlı yükseliş yakalayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımalarının devam ettiğini belirtti. Albayrak, "Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız" dedi.

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