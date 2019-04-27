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  • 27.04.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 18:21

Stokçular ellerinde kalan çürük soğanı satışa çıkardı

Soğan azlığını fırsat bilip, ürünleri pahalıya satmak için stoklayanlar ellerindeki soğanın çürümesinin ardından normal fiyatın altında piyasaya sürdü.

Fırsatçılıkta son nokta!

öncesi dönemde ekonomideki dalgalanmadan kaynaklanarak yükselen sebze-meyve fiyatlarını fırsat bilenler tonlarca soğanı, patatesi stokladı. Ürünleri satmak için fırsat kollayan stokçular ellerindeki soğan-patates bozulunca çürükleri satışa çıkardı.

TANZİM ADI ALTINDA SATILIYOR
'daki büyük marketlerden birinde çekilen fotoğrafta; çürük diye şu anki fiyatının altında satışa çıkarılan soğanların "tanzim" adı altında pazarlandığı görülüyor.

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