Stokçular ellerinde kalan çürük soğanı satışa çıkardı

Seçim öncesi dönemde ekonomideki dalgalanmadan kaynaklanarak yükselen sebze-meyve fiyatlarını fırsat bilenler tonlarca soğanı, patatesi stokladı. Ürünleri satmak için fırsat kollayan stokçular ellerindeki soğan-patates bozulunca çürükleri satışa çıkardı.
TANZİM ADI ALTINDA SATILIYOR
İstanbul'daki büyük marketlerden birinde çekilen fotoğrafta; çürük diye şu anki fiyatının altında satışa çıkarılan soğanların "tanzim" adı altında pazarlandığı görülüyor.
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