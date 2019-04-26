Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte, tüm ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız." dedi.