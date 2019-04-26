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  • 26.04.2019 16:25
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 17:05

Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı , "İstanbul'a yakışan ni en kısa sürede ülkemize kazandıracağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte, tüm ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız." dedi.

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