Türk zırhlısı Ural ilk kez görüntülendi

Otokar, 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) zırhlı personel taşıyıcı Ural platformunun en yeni türevi olan Ural Özel Harekat Aracı'nı (Ural SOV) ilk kez sergileyecek.
Otokar, 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) zırhlı personel taşıyıcı Ural platformunun en yeni türevi olan Ural Özel Harekat Aracı'nı (Ural SOV) ilk kez sergileyecek.
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