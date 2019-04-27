Türk zırhlısı Ural ilk kez görüntülendi Türk savunma sanayisinin kara aracı üreticilerinden Otokar, özel görevlerde kullanılmak üzere yeni bir araç tasarımına imza attı.

Otokar, 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) zırhlı personel taşıyıcı Ural platformunun en yeni türevi olan Ural Özel Harekat Aracı'nı (Ural SOV) ilk kez sergileyecek. HABERİN DEVAMI

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