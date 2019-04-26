Bakan Albayrak açıkladı: Kısa sürede hayata geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda komitesi toplantısı sonrasında Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.İşte Bakan Albayrak'ın o açıklaması:
"Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.