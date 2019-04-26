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  • 26.04.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 21:04

Bakan Albayrak açıkladı: Kısa sürede hayata geçecek

Bakan , Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Özellikle gıda u açısından önem taşıyan politikalar kısa sürede hayata geçecek" dedi.

Bakan Albayrak açıkladı: Kısa sürede hayata geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı , gıda komitesi toplantısı sonrasında Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın o açıklaması:

"Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz."

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