Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.04.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 16:22

Bakan Albayrak'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Tüm Türkiye’deki Başkanlarımız ile vergi politikalarımızı ve muzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız." dedi.

Vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

"Tüm Türkiye'deki Başkanlarımız ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Albayrak'tan vergi reformu mesajı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri