Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni dönem vergi reformuna ilişkin açıklamalarda bulundu.İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
"Tüm Türkiye'deki Gelir İdaresi Başkanlarımız ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız."
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