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Bakan Albayrak: Güven endeksi artıyor

Albayrak: Güven endeksi artıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide uygulanan politikaların tüketici güven endeksini artırmaya devam ettiğini söyledi. Twitter'da grafik de paylaşan Albayrak, şunları ifade etti: "Hayata geçirdiğimiz politikalar, tüketici güven endeksini artırmaya devam ediyor. Şubat'tan sonra başlayan yükseliş sürerken, özellikle Yapısal Dönüşüm Adımlarımız ile verdiğimiz güveni her alanda çok daha güçlendireceğiz."

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