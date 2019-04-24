Bakan Albayrak: Güven endeksi artıyor

, ekonomide uygulananpolitikaların tüketici güven endeksiniartırmaya devam ettiğini söyledi. Twitter'dagrafik de paylaşan Albayrak, şunlarıifade etti: "Hayatageçirdiğimiz politikalar,tüketici güvenendeksini artırmayadevam ediyor.Şubat'tan sonrabaşlayan yükselişsürerken, özellikleYapısal DönüşümAdımlarımız ileverdiğimiz güveni heralanda çok dahagüçlendireceğiz."