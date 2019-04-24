Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide uygulanan politikaların tüketici güven endeksini artırmaya devam ettiğini söyledi. Twitter'da grafik de paylaşan Albayrak, şunları ifade etti: "Hayata geçirdiğimiz politikalar, tüketici güven endeksini artırmaya devam ediyor. Şubat'tan sonra başlayan yükseliş sürerken, özellikle Yapısal Dönüşüm Adımlarımız ile verdiğimiz güveni her alanda çok daha güçlendireceğiz."
- Ekonomi
- 24.04.2019
- Gazete
Bakan Albayrak: Güven endeksi artıyor
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