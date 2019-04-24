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  • 24.04.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 09:36

Son dakika: 'den sefer iptali

'ndaki pist bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın Türk Hava Yolları () ile 'in bazı tarifeli seferleri yapılamayacak.

THY'den sefer iptali

Alınan bilgiye göre, 'ndaki çalışmalar nedeniyle meydan yarın saat 10.00-18.00'de uçuşlara kapatılacak.

Çalışmalar nedeniyle 'nin yarınki "TK 2824-2825 İstanbul-Trabzon-İstanbul, TK 2828-2829 İstanbul-Trabzon-İstanbul" tarifeli seferleri yapılamayacak.

'in "TK 7424-7425 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen, TK 7426-7427 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen, TK 7432-7433 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen, TK 7367-7368 Yenişehir-Trabzon-Yenişehir, TK 7062 Ankara-Trabzon, TK 7065 Trabzon-Ankara" seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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