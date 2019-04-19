Memur ve emekliye büyük müjde! Zam...

Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı geliyor. Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri de arttırılacak. Başkan Erdoğan ek göstergenin 23 Nisan'da açılacak Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri olacağını belirterek, "Gereğini yapacağız" demişti. Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu konudaki tüm beklentilerimizi anlattık. Cumhurbaşkanımız ek gösterge konusunda kararlı cümle kurdu ve gereğinin yapılacağını söyledi" değerlendirmesini yapmıştı. Peki memur, emekliye 3600 ek gösterge zammı ne kadar? SSK SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ve ikramiyeleri kaç TL olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Seçimlerde önce dile getirilen 3600 ek gösterge konusu toplantıda ele alındı. Katılımcılar 3600 ek göstergenin belli bir kesime değil tüm memurlara verilmesi yönünde taleplerini ilettiler. Erdoğan, 'Meclis çalışmaları başlar başlamaz ilk ele alınacak konulardan birisi bu olacak, bunların detayları Meclis'te konuşulur' dedi.

4 MESLEK İÇİN PAKET

Ek göstergeye ilişkin paketi AK Parti Grubu teklif olarak Meclis'e sunacak. Düzenlemeyle ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi ile kamuda liyakata göre yükselmenin de önü açılacak. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınacak. Yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yükselecek. Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak Düzenlemeden yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisinin yararlanması bekleniyor. Ayrıca bu mesleklerden daha önce emekli olanlar da uygulamadan yararlanacak. Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak

GELİR VE İKRAMİYE ARTACAK

Ek gösterge, yürürlüğe girdiği andan itibaren mevcut emeklilerin de aylıklarına yansıyacak. İkramiyeler emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme ile emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.