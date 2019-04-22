3600 ek gösterge son durum nedir? Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi gibi farklı alanlarda hizmet veren memurların maaşlarına katkı sağlayan 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte ayrıntılar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı konusunda henüz resmi açıklanan bir tarih bulunmuyor. 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların hepsi Meclis'te konuşulur. İlk gündeme gelecek konulardan birisi bu mesele olacak" dedi. Buna göre, 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenlerin Meclis gündemine gelmesinin ardından paylaşılması bekleniyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM'nin 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 24 Şubat'ta verdiği ara 23 Nisan'da tamamlanacak. Seçim sonrası TBMM'nin gündemi yoğun olacak. 3600 ek göstergenin yanı sıra, yeni askerlik sistemi de ele alınacak konular arasında.

"3600 EK GÖSTERGE TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİ KAPSAMALI"



Genel Kurul'da konuşan MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetten taleplerini sıralayarak, 3600 ek göstergenin söz verildiği gibi tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.